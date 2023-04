Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Alanya Kestelspor, care activeaza in TFF 3. Lig, in Turcia, a anuntat ca la intoarcerea de la un meci echipa a suferit un accident, in urma caruia au fost ranite 15 persoane.Accidentul a avut loc duminica dimineata, la ora 04.20, in apropiere de Alanya. Au fost raniti, dintre pasagerii microbuzului…

- Marius Șumudica a facut un anunț șocant. Antrenorul vrea sa se retraga din fotbal la doar 52 de ani pentru ca vrea sa petreaca mai mult timp cu familia. Cel mai probabil se va alatura echipei de analiști al unui post de televiziune din Romania. Marius Șumudica vrea sa spuna „adio” profesiei de antrenor…

- Maurizio Sarri a fost un car de nervi dupa CFR Cluj – Lazio 0-0. Antrenorul italienilor a fost complet nemulțumit de condițiile in care s-a jucat meciul din Gruia. Lazio a eliminat campioana Romaniei și s-a calificat in optimile de finala ale UEFA Conference League, dupa 1-0 la general. Maurizio Sarri,…

- Mihai Stoica este incantat de o rivala din Liga 1. FC U Craiova l-a impresionat pe managerul de general de la FCSB, mai ales in derby-ul cu Rapid, castigat de oltenii lui Adrian Mititelu chiar in Giulesti cu scorul de 2-1. Mihai Stoica e de parere ca echipa lui Adrian Mititelu, cu Nicolo Napoli pe […]…

- “Nu este momentul pentru fotbal. Mii de oameni sunt sub daramaturi, familii sunt in doliu, asteapta vesti, isi ingroapa mortii.Si noi o sa jucam fotbal… Nici nu se pune problema. In acest moment inca nu am luat o decizie clara, dar nu vom juca fotbal. Dupa intrunirea Consiliului de Administratie vom…

- Marius Șumudica nu e surprins de problemele lui Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. „Șumi” a prezis ca starul portughez va avea viața grea la Al-Nassr. Cristiano Ronaldo este fara gol marcat in primele doua meciuri oficiale la Al-Nassr. Șumudica e convins ca startul slab al portughezului la noua echipa…

- Mai mulți copii de liceu din statul american Texas, jucatori de fotbal american, au ajuns la spital dupa ce au fost obligați de antrenorul echipei sa faca 400 de flotari fara pauza, relateaza BBC. Parinții spun ca au fost ingroziți de tratamentul la care au fost supuși copiii lor și de starea lor cand…

- Marius Sumudica este in culmea fericirii, dupa ce echipa sa a facut egal cu trupa campioana, Al-Hilal. Antrenorul roman a oferit primele declaratii, dupa punctul obtinut de Al-Raed in confruntarea cu trupa campioana. Gratie remizei cu Al-Hilal, trupa lui Marius Sumudica a urcat un loc in clasamentul…