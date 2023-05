Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Eduard Stancioiu, fostul portar de la FCSB. Se pare ca, de aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe fostul jucator al lui Gigi Becali intr-o ipostaza așa cum rar mai vezi. Ei bine,…

- Cristiano Ronaldo, starul portughez care joaca in Arabia Saudita, a facut un gest uimitor pentru antrenorul roman Marius Șumudica. Fotbalistul a fost titular pentru Al-Nassr in meciul cu Al-Raed, scor 4-0. In drum spre vestiare, el a schimbat cateva vorbe cu Șumudica.

- Marius Șumudica (52 de ani) a dezvaluit ce a discutat cu Cristiano Ronaldo la finalul meciului pe care echipa sa, Al Raed, l-a pierdut cu Al Nassr, 0-4. Dupa meci, cei doi s-au intalnit pe tunelul care duce la vestiare, iar antrenorul roman a pus mana pe tricoul starului portughez. Acum, Șumudica a…

- Maria Constantin s-a revazut cu fiul ei, Codrin Tapota. Baiatul in varsta de 14 ani locuiește cu tatal sau. Cantareața de muzica populara a divorțat de Ciprian Tapota in anul 2014, de atunci, Codrin locuiește cu el, iar Maria s-a confruntat cu judecata oamenilor din aceasta cauza, insa ea i-a fost alaturi…

- Baiatul roman a intrat in atenția poliției din Austria la varsta de 13 ani, cand a jefuit doi taximetriști. Varsta l-a scapat de inchisoare pana acum. Intre timp a implinit 14 ani și a comis o noua infracțiune pentru care va raspunde.

- Nepotul lui Nicolae Ceaușescu dezvaluie un secret bine pastrat! Acesta a acordat a povestit ce avere deținea fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, dar și unde au ajuns banii acestuia dupa decesul sau. Potrivit lui Nicu Ceaușescu banii fostului regim... Citește AICI ce s-a intamplat cu averea fostului…

- Amalia Enache demonstreaza cu fiecare apariție publica ca nu este o vedeta cu fițe! Prezentatoarea nu are pretenții nici cand vine vorba de haine, astfel ca este de acord sa iși faca cumparaturile de oriunde, chiar și din magazinele de mana a doua. Paparazzii Spynews.ro au filmat-o de la fața locului!

- Marius Șumudica Jr. iși face singur poftele! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele fiului lui Marius Șumudica și l-au surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Iata imaginile!