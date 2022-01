Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, de Trabzonspor, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului Turciei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Cornelius, in minutul 23. In clasament, echipa pregpatita de Sumudica ocupa ultimul loc, cu 15 puncte, in timp ce Trabzonspor este lider, cu 49 de puncte. https://twitter.com/YMSkulubu/status/1479526699561885699 The post Marius Șumudica, infrangere in campionatul Turciei. Yeni Malatyaspor, ultima in clasament appeared first on Puterea.ro .