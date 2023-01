Marius Sumudica este in culmea fericirii, dupa ce echipa sa a facut egal cu trupa campioana, Al-Hilal. Antrenorul roman a oferit primele declaratii, dupa punctul obtinut de Al-Raed in confruntarea cu trupa campioana. Gratie remizei cu Al-Hilal, trupa lui Marius Sumudica a urcat un loc in clasamentul din Arabia Saudita. Al-Raed se afla pe pozitia […] The post Marius Sumudica, in culmea fericirii dupa ce echipa sa a facut egal cu Al-Hilal! Ce a declarat antrenorul roman appeared first on Antena Sport . The post Marius Sumudica, in culmea fericirii dupa ce echipa sa a facut egal cu Al-Hilal! Ce a…