Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut o prestație excelenta contra Germaniei, deși a pierdut, 1-2, in preliminariile CM 2022. Romania - Armenia se joaca in Ghencea, pe 11 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro TV. Meciul de la Hamburg a fost transmis in Romania de ProTV, iar postul a fost lider de…

- Germania - Romania | Fanii cvadruplei campioane mondiale au creat o atmosfera formidabila pe ”Volksparkstadion”. Cei 1.000 de suporteri romani au fost și ei la inalțime Toate detaliile despre Germania - Romania, AICI!Meciul cu Armenia se joaca in Ghencea, pe 11 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro…

- Germania - Romania | Florin Bratu, selecționerul naționalei U21, a dezvaluit ca azi-noapte a fost felicitat de Mirel Radoi, omologul sau de la prima reprezentativa. Azi, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg.Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Germania - Romania | Fostul mare internațional Ioan Ovidiu Sabau a prefațat pentru GSP.ro intalnirea de la Hamburg. Azi, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg.Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV.Meciul cu Armenia se joaca in Ghencea…

- Germania - Romania | Manuel Neuer (35 de ani), portarul lui Bayern Munchen, s-a accidentat și nu va apara diseara. Azi, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg.Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV.Meciul cu Armenia se joaca in Ghencea…

- Hans-Dieter Flick (56 de ani), selecționerul echipei naționale a Germaniei, a prefațat duelul cu Romania din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022. Vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg.Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și…

- Trei foști internaționali au raspuns intrebarii daca Mirel Radoi trebuie sa alinieze cea mai buna formula cu Germania sau sa odihneasca niște titulari pentru confruntarea ce poate fi decisiva, cu Armenia. Vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg.Partida va…

- Romania se pregatește de duelurile cu Germania și Armenia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg. Luni, 11 octombrie, in Ghencea, tot de la 21:45, naționala primește vizita Armeniei. Partidele vor putea…