Stiri pe aceeasi tema

- Yeni Malatyaspor, formația antrenata de Marius Șumudica (50 de ani), a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Akhisarspor, echipa din al treilea eșalon, in turul 4 al Cupei Turciei. A fost 0-0 dupa 90 de minute, 3-1 la finalul reprizelor suplimentare. Marius Șumudica a schimbat 8 titulari fața…

- Yeni Malatyaspor, formație antrenata de Marius Sumudica, s-a calificat, joi, în 16-imile de finala ale Cupei Turciei la fotbal. În turul 4 al întrecerii, Yeni Malatyaspor a trecut de formatia Akhisarspor, scor 3-1, dupa prelungiri. Pentru învingatori au marcat…

- Razvan Lucescu, probleme mari in Grecia. Tehnicianul de 52 de ani a revenit, in acest sezon, la PAOK Salonic, unde a mai antrenat și in perioada 2017-2019. Dupa eventul cupa-campionat obținut in ultimul an petrecut acolo, Lucescu revenise cu așteptari mari. La fel și fanii, dar și proprietarul alb-negrilor,…

- Echipa antrenata de Marius Sumudica, ​Yeni Malatyaspor, a pierdut, sâmbata, pe terenul echipei Giresunspor, scor 1-0, în etapa a 13-a a campionatului turc de fotbal SuperLig.Golul a fost marcat de Diabate ('70, penalty).Echipa lui Sumudica a avut un gol anulat cu ajutorul…

- Dupa ce a fost atacat de un fost translator al sau, Marius Șumudica (50 de ani) nu a așteptat mult pana sa raspunda. Oguzhan Erdogmuș l-a acuzat pe roman in presa locala ca, deși antrenorul roman considera Turcia ca a doua sa țara, acesta nu se ferește sa o jigneasca, iar noul antrenor al celor de la…

- Marius Șumudica (50 de ani), noul antrenor la formația de prima liga din Turcia, Malatyaspor, a fost atacat de un fost translator al sau dintr-un mandat precedent. Oguzhan Erdogmuș, fostul translator al lui Șumudica l-a acuzat pe acesta in presa locala ca, deși antrenorul roman considera Turcia ca…

- Marius Șumudica (50 de ani) a semnat cu formația turca Malatyaspor, din prima liga a Turciei. Ultima data, Marius Șumudica a pregatit-o pe CFR Cluj, care l-a demis și l-a angajat pe Dan Petrescu. Marius Șumudica revine in Turcia! A semnat cu Malatyaspor „Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul…

- Marius Șumudica (50 de ani) a oferit prima reacție dupa ce presa din Turcia a scris ca romanul ar fi in carți pentru preluarea lui Malatyaspor, locul 17 din prima liga turca. Dupa demiterea de la CFR Cluj, pe 28 august, numele lui Marius Șumudica a fost vehiculat la multe echipe, mai ales in Liga 1…