- Marius Șumudica (52 de ani), antrenorul celor de la Al Raed, a savurat din plin victoria obținuta de formația lui pe terenul celor de la Al Adalh, scor 3-0, intr-o partida din runda cu numarul 20 din Arabia Saudita. Marius Șumudica, fericit dupa Al Adahl - Al Raed 0-3 Trupa pregatita de fostul tehnician…

- Marius Șumudica și-a anunțat retragerea din antrenorat! Tehnicianul roman a surprins pe toți cu vestea pe care a lansat-o in cadrul unui interviu acordat presei, in urma cu puțin timp. Ce va face antrenorul de la Al-Raed in continuare.

- Marius Șumudica antreneaza in Arabia Saudita dar a declarat ca ii este dor de fotbalul romanesc. Tehnicianul a declarat ca a fost placut impresionat de un jucator. El considera ca este singurul care ar putea face pasul din Liga 1 spre o echipa mare din Europa.

- Marius Șumudica (51 de ani), antrenor la Al-Raed, in Arabia Saudita, a urmarit meciul dintre CFR Cluj și FCSB, scor 0-1, și a ramas profund impresionat de Darius Olaru (24). Integralist in Gruia, Darius Olaru a fost providențial in victoria obținuta de FCSB chiar in fieful rivalei la titlu. ...

- Marius Sumudica este in culmea fericirii, dupa ce echipa sa a facut egal cu trupa campioana, Al-Hilal. Antrenorul roman a oferit primele declaratii, dupa punctul obtinut de Al-Raed in confruntarea cu trupa campioana. Gratie remizei cu Al-Hilal, trupa lui Marius Sumudica a urcat un loc in clasamentul…

- Marius Șumudica a inceput senzațional anul. Antrenorul roman a reușit sa caștige cu Al-Raed duelul din deplasare cu Damac și echipa lui a urcat pe locul 10 in prima liga din Arabia Saudita. Silviu Lung a fost omul meciului: a aparat un penalty, dar a avut și alte intervenții prin care și-a salvat echipa.…

- Marius Șumudica (51 de ani), antrenorul saudiților de la Al Raed, a trecut prin clipe mai puțin placute, fiind internat timp de doua zile din cauza unei bronhopneumonii. Tehnicianul roman, aflat in Arabia Saudita, a oferit informații referitoare la starea sa de sanatate, dezvaluind ca problemele sale…

- Marius Șumudica (51 de ani), antrenorul formației saudite Al Raed, a declarat ca venirea lui Cristiano Ronaldo (37 de ani) la Al Nassr reprezinta o mare onoare pentru jucatorii și antrenorii din Arabia Saudita. ...