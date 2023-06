Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia.

- Reprezentativa U21 a Romaniei a fost surclasata de Spania la debutul la Campionatul European, 0-3. La TV, superioritatea ibericilor a fost vadita. Dar ce nu s-a vazut pe micile ecrane? Urmatorul meci al Romaniei la EURO U21 va avea loc pe 24 iunie, contra Ucrainei U21, de la ora 21:45.Romania face parte…

- Valentin Mihaila a fost eroul Romaniei in meciul de la Lucerna, cu Elvetia, cele doua goluri ale sale din prelungirile partidei aducand un punct tricolorilor. Din pacate, extrema de 23 de ani a suferit o accidentare pe final de meci si rezultatul RMN-ului efecuat marti indica o ruptura musculara. Astfel,…

- Bogdan Racovițan (23 de ani), fundașul naționalei Romaniei U21, a vorbit despre Campionatul European de tineret pe care „tricolorii” sunt gata sa-l inceapa. Intre 21 și 27 iunie, Romania U21 va disputa meciurile grupei B de la Euro 2023. Adversare vor fi reprezentativele similare din Spania, Ucraina…

- Naționala U21 a Romaniei a susținut astazi un antrenament la baza de la Mogoșoaia. Selecționerul Emil Sandoi a explicat alegerile in privința lotului pentru Campionatul European din aceasta vara. Intre 21 și 27 iunie, Romania U21 va disputa meciurile grupei B de la Euro 2023. Adversare vor fi reprezentativele…

- Selecționerul Emil Sandoi a nominalizat joi cei 23 de jucatori din lotul Romaniei pentru Campionatul European U21. Naționala Romaniei U21 va participa in perioada 21-27 iunie la faza grupelor a Campionatului European U21, gazduit de Romania și Georgia.Tricolorii fac parte din Grupa B și vor intalni…

- Echipa naționala de tineret a primit vizita lui Cristiano Bergodi, fostul antrenor de la Sepsi. Lotul Romaniei U21 se pregatește in Italia pentru Campionatul European de tineret. „Tricolorii” mici vor debuta in grupe cu Spania, pe 21 iunie, apoi vor juca Ucraina (24 iunie) și Croația (27 iunie). Echipa…

- Naționala U21 incepe pregatirea pentru Campionatul European unde vor da piept in grupe cu Spania, Croația și Ucraina. Delegația Romaniei a decolat in aceasta seara spre Italia, unde vor fi cazați in localitatea Bagna de Romana. Tricolorii vor desfașura pregatirea in Italia in perioada 5-12 iunie și…