Formatia Al Raed, antrenata de Marius Sumudica, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Al Adalh, in etapa a cincea a campionatului din Arabia Saudita.

- Marius Șumudica a dansat de bucurie dupa victoria obținuta acasa de Al Raed, scor 2-1, impotriva formației Al Adalh. Confruntarea a avut loc in etapa a cincea a campionatului din Arabia Saudita.

- Olaf Scholz, in varsta de 64 de ani, prezenta ”simptome usoare” de gripa si a fost testat pozitiv covid-19 luni. El s-a izolat in apartamentul sau de la sediul Cancelariei, anunta Steffen Hebestreit. Cancelarul urmeaza sa participe virtual la reuniunile prevazute in zilele urmatoare, precizeaza purtatorul…

- Al Raed, echipa lui Marius Șumudica, Alexandru Mitrița și Silviu Lung Jr., a obținut primul succes din campionat, scor 1-0 acasa cu Al Wehda. Dupa debutul cu stangul din prima etapa in care Șumudica a pierdut cu Abha, scor 1-2, Al Raed a reușit primele puncte ale sezonului in Arabia Saudita. Cu Lung…

- Silviu Lung jr (33 de ani) și Alexandru Mitrița (27) au fost prezentați oficial la Al Raed, din Arabia Saudita, echipa antrenata de Marius Șumudica. Saudiții au anunțat astazi transferul a 5 fotbaliști noi la echipa, printre aceștia regasindu-se și cei doi romani. ...

- Mihai Rotaru, principalul acționar al celor de la CS Universitatea Craiova, a dezvaluit ca Alexandru Mitrița (27 de ani) a fost foarte aproape de revenirea in Banie. Alexandru Mitrița a batut palma cu Al Raed, noul club antrenat de Marius Șumudica in Arabia Saudita. Inaintea acestei oferte, extrema…

- CFR Cluj a negociat cu fostul portar al Craiovei și al Astrei, dar Silviu Lung jr (33 de ani) a ales sa semneze cu Al Raed, din Arabia Saudita, noua formație a lui Marius Șumudica. Clujenii trebuie sa-și caute in continuare un portar. Ei țin sa-și intareasca lotul cu un goalkeeper nou, insa pana acum…

- CFR Cluj spera sa-și completeze lotul cu Silviu Lung jr., aflat la finalul contractului cu Kayserispor. Pe portarul in varsta de 33 de ani il mai vrea și Marius Șumudica la Al Raed, noul lui club din Arabia Saudita. Balgradean nu a intampinat probleme in Armenia, unde nici nu a avut mai nimic de aparat…