- Joonas Tamm, stoperul eston adus in aceasta vara la echipa, va fi aproape sigur titularizat in meciul de joi, Saburtalo - FCSB, mai ales dupa ce Gigi Becali l-a desființat pe Denis Haruț pentru modul in care a jucat la remiza cu Universitatea Cluj (1-1). FCSB n-are timp sa planga prea tare dupa punctele…

- CFR Cluj spera sa-și completeze lotul cu Silviu Lung jr., aflat la finalul contractului cu Kayserispor. Pe portarul in varsta de 33 de ani il mai vrea și Marius Șumudica la Al Raed, noul lui club din Arabia Saudita. Balgradean nu a intampinat probleme in Armenia, unde nici nu a avut mai nimic de aparat…

- Gigi Becali recunoaște ca l-a vrut pe Laurențiu Reghecampf la FCSB. Patronul vicecampioanei va continua pe banca tehnica și in sezonul viitor cu Toni Petrea. Dar demiterea lui Reghecampf de la CSU Craiova a produs ceva emoție și nostalgie in clubul roș-albastru. Gigi Becali a admis ca s-a gandit sa-l…

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a comentat plecarea lui Laurențiu Reghecampf (46 de ani) de la CS Universitatea Craiova. Fanii celor de la FCSB, prin vocea lui Gheorghe Mustața, au transmis ca il vor antrenor pe Laurențiu Reghecampf, liber de contract dupa desparțirea de CS Universitatea…

- Gigi Becali a tranșat problema revenirii lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Tehnicianul de 46 de ani tocmai a fost demis de U. Craiova. Ramas liber de contract, Reghe era vazut ca o opțiune pentru banca tehnica a vicecampioanei, mai ales ca Toni Petrea a fost secundul sau, timp de aproape un deceniu,…

- Gigi Becali și Toni Petrea au un acord de principiu pentru a colabora și in sezonul viitor. Patronul FCSB e mulțumit de antrenor și pentru ca mania schimbarilor funcționeaza cu Petrea pe banca. In sezonul recent incheiat, rezervele roș-albaștrilor au fost cele mai eficiente din campionat! Toamna trecuta,…

- FCSB, locul 2, va juca luni cu FC Argeș, iar antrenorul Toni Petrea și-a avertizat jucatorii sa nu se creada deja caștigatori. FCSB – FC Argeș se joaca luni, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT, video și FOTO pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport. Antrenorul roș-albaștrilor…

- FCSB va face o solicitare oficiala in zilele urmatoare pentru a juca pe Ghencea meciul cu CFR, insa CSA are deja o strategie prin care va respinge cererea clubului lui Becali: va invoca faptul ca au existat litigii caștigate și inca mai exista și altele care se judeca intre Cubul Sportiv al Armatei…