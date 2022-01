Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica, umilit dupa ultimele performanțe slabe. Antrenorul roman trece printr-o perioada de coșmar la Malatyaspor. Echipa sa este codașa campionatului din Turcia, nemaicunoscand victoria de 9 meciuri. In plus, formația lui Șumudica a fost eliminata și din Cupa Turciei de o grupare din liga…

- Marius Șumudica, dezastru total in Turcia. Tehnicianul roman are un parcurs ingrozitor cu Malatyaspor. Echipa antrenata de Șumudica este codașa in Super Lig, nemaicunoscand victoria de 9 partide. Singurul rezultat pozitiv il inregistrase in Cupa Turciei, unde se calificase in 16-imi. Joi, Marius Șumudica…

- Marius Șumudica, spectacol pe o rețea de socializare. Antrenorul roman de la Malatyaspor trece printr-o perioada dificila. Echipa are 7 meciuri fara victorie și a ajuns pe penultimul loc in prima liga din Turcia. Șumudica e contestat puternic de fanii formației sale, așa ca a incercat o strategie de…

- Marius Șumudica i-a șocat pe turci. Tehnicianul roman al echipei Malatyaspor se lupta sa-și mențina echipa in SuperLig. Echipa lui Șumi este abia pe locul 17, retrogradabil, cu doar 13 puncte adunate dupa 14 etape. Malatyaspor a invins, greu, intr-o partida din Cupa Turciei, pe Akhisarspor, din liga…

- AC Milan merge ceas în Serie A (noua victorii din zece etape), iar Ciprian Tararușanu a avut o evoluție laudata contra celor de la AC Torino (1-0). Portarul român a surprins cu o declarație dupa meci, acesta dându-le dreptate fanilor care nu au avut încredere în el. Astfel,…

- Alex Cicaldau, certat de antrenorul de la Galatasaray. Internaționalul roman a reușit sa inscrie in derby-ul din Super Lig ce a opus-o pe gruparea Cim Bom lui Besiktas. In ciuda reușitei sale, Cicaldau a fost „urecheat” la finalul partidei de Fatih Terim, tehnicianul Galatei. Mai ales ca, la final,…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu 1-0 cu AZ Alkmaar, in Grupa D a Conference League, ca formatia sa merita victoria tinand cont de evolutia din repriza secunda, conform agerpres. "Sunt dezamagit de rezultat, in rest de nimic. Am intalnit…

- Dupa desparțirea cu scandal de CFR Cluj, Marius Șumudica a refuzat sa preia U Craiova 1948, dar este aproape de o echipa din prima liga turca. Presa din Turcia scrie ca antrenorul român s-a întâlnit deja cu oficialii respectivului club.Cotidianul turc Fanatik a anunțat ca Yeni…