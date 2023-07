Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni pune presiune pe Edi Iordanescu, dupa ce nationala Romaniei a remizat cu Kosovo si Elvetia. Antrenorul de la Metz crede ca Romania este condamnata sa se califice la Campionatul European din 2024. Ladislau Boloni crede ca Romania are parte de o grupa accesibila si spune ca si Elvetia…

- Valentin Țicu (22 de ani), capitanul Petrolului, e sfatuit de Marius Șumudica (52), antrenorul lui Al Raed, sa plece la o echipa mai puternica. Țicu a fost integralist pe postul de fundaș stanga in meciul pierdut de Romania U21 cu Ucraina U21, 0-1 la EURO 2023. ...

- Marius Șumudica a laudat echipa naționala. Tehnicianul celor de la Al-Raed s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de Romania, in deplasarea de la Lucerna, cu Elveția. Elevii lui Edi Iordanescu au reușit sa scoata un punct, pe finalul partidei, dupa ce au fost conduși cu 2-0 pana in minutul 89.…

- Marius Sumudica i-a dat un sfat lui Gigi Becali. Antrenorul de la Al Raed este de parere ca Andrea Compagno este cel mai bun atacant din Liga 1, motiv pentru care ii recomanda patronului de la FCSB sa nu renunte la el. Andrea Compagno a fost aproape de o plecare de la FCSB, in aceasta […] The post Marius…

- Marius Șumudica (52 de ani) a povestit cum a decurs o intalnire intamplatoare pe care a avut-o cu Gica Hagi (58), antrenorul-finanțator al campioanei Romaniei, Farul. Antrenorul lui Al Raed a relatat a intamplare inedita, cu „Regele” Gica Hagi in prim-plan. Cei doi au luat masa impreuna la un restaurant,…

- Dupa ce și-a terminat contractul cu Sepsi, italianul Cristiano Bergodi (58 de ani) a parasit Romania in aceasta dimineața. Dar ar putea reveni, daca ajunge la un acord cu CFR Cluj. Caștigator a trei trofee cu Sepsi și desemnat de doua ori „Antrenorul lunii”, in ancheta GSP, Cristiano Bergodi și-a strans…

- CFR Cluj nu mai are șanse nici macar matematice la titlu, prezența in cupele europene din sezonul viitor este inca pusa la indoiala, iar antrenorul Dan Petrescu ar putea parasi echipa dupa urmatoarele doua partide.

- Cristiano Ronaldo, starul portughez care joaca in Arabia Saudita, a facut un gest uimitor pentru antrenorul roman Marius Șumudica. Fotbalistul a fost titular pentru Al-Nassr in meciul cu Al-Raed, scor 4-0. In drum spre vestiare, el a schimbat cateva vorbe cu Șumudica.