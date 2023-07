Marius Sumudica a dat marea lovitura si a obtinut o victorie uriasa la FIFA! Antrenorul in varsta de 52 de ani a castigat procesul cu turcii de la Yeni Malatyaspor si are motive de bucurie. In conturile lui va fi virata o suma importanta de bani. Sumudica a fost dat afara de Yeni Malatyaspor in […] The post Marius Sumudica a obtinut o victorie uriasa la FIFA! Va primi o suma impresionanta de la o fosta echipa appeared first on Antena Sport .