Marius Șumudica a laudat echipa naționala. Tehnicianul celor de la Al-Raed s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de Romania, in deplasarea de la Lucerna, cu Elveția. Elevii lui Edi Iordanescu au reușit sa scoata un punct, pe finalul partidei, dupa ce au fost conduși cu 2-0 pana in minutul 89. Romania a egalat grație dublei […]