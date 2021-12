Echipa antrenata de Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor, a remizat cu formația Kayserispor, intr-un meci disputat joi seara, pe teren propriu, scor 2-2. Partida s-a disputat in cadrul etapei a 18-a a campionatului Turciei. Portarul Lung Jr. a jucat la oaspeți pe toata durata partidei. Yeni Malatyaspor a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Chouiar, in minutul 25 si Buyuk, in minutul 36. Pentru Kayserispor au inscris Gavranovic, in minutul 56 și Pektemek, in minutul 90. Dupa al doilea gol marcat de Yeni Malatyaspor, Marius Șumudica a avut o reacție care a devenit virala pe rețelele de socializare.…