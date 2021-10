Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul roman Marius Sumudica a debutat cu o victorie pe banca tehnica a echipei Yeni Malatyaspor, 2-0 in deplasare cu Adana Demirspor, sambata, in etapa a noua a campionatului de fotbal al Turciei. Malatyaspor s-a impus prin golul lui Benjamin Tetteh (36) si autogolul lui Simon Deli (55).…

- Marius Sumudica a debutat cu o victorie pe banca echipei ​Yeni Malatyaspor, scor 2-0, pe terenul formației Adana Demirspor. Meciul a contat pentru etapa a noua a campionatului Turciei.Golurile au fost marcate de Tetteh '36 si Deli '55 (autogol).Sumudica a devenit saptamâna…

- Marius Șumudica (50 de ani) a vorbit despre modul in care va aborda primul meci oficial pe banca lui Yeni Malatyaspor, cel de sambata, de pe terenul lui Adana Demirspor. Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor se joaca sambata, 16 octombrie, de la ora 19:00. Marius Șumudica a preluat o formație in criza,…

- Marius Sumudica (50 de ani) este noul antrenor al echipei Yeni Malatyaspor, inlocuindu-l pe Irfan Buz, a anuntat, vineri, gruparea turca. Tehnicianul roman a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului. Dupa opt etape, Malatyaspor ocupa locul 17, retrogradabil, cu sase puncte. Noua echipa a…

- Olimpiu Morutan a înscris golul decisiv în meciul câstigat de Galatasaray, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în fata formatiei Goztepe, în etapa a saptea a campionatului Turciei.În minutul 56, Moruțan a primit o pasa de la Cicâldau, a driblat…

- Marius Șumudica (50 de ani), liber de contract dupa demiterea de la CFR Cluj, ar fi dispus sa accepte o eventuala oferta de la Adana Demirspor. Adana Demirspor, nou promovata in prima liga turca, l-a demis astazi pe antrenorul Samet Aybaba. Marius Șumudica s-ar afla pe lista posibililor inlocuitori,…

- Marius Șumudica (50 de ani) a fost demis de la CFR Cluj, dar poate reveni rapid pe banca. Adana Demirspor, echipa din primul eșalon al Turciei, incearca sa il aduca pe antrenorul roman. Adana Demirspor este o nou promovata in prima liga a Turciei. Nu a caștigat niciun meci in primele 3 runde ale actualei…

- Scene neverosimile au avut loc vineri, in prima liga a Turciei, in timpul partidei Adana Demirspor - Konyaspor, scor 1-1. Celebrul Mario Balotelli (31 de ani) a avut o noua rabufnire care face inconjurul internetului. Schimbat in minutul 57 cu Ezeh, dupa o prestație per total modesta, Mario Balotelli…