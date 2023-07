Stiri pe aceeasi tema

- Dupa prezentarea fundașului central venit de la Kaizer Chiefs, roș-albaștrii mai au o singura ținta importanta in aceasta perioada de mercato: inca un stopper.Vicecampioana Romaniei s-a desparțit in aceasta vara de Joonas Tamm și de Iulian Cristea, astfel ca mai are nevoie de un jucator pentru zona…

- La aproape trei saptamani dupa ce Kaizer Chiefs (Africa de Sud) a anunțat ca Siyabonga Ngezana va evolua pentru FCSB, gruparea bucureșteana a confirmat ca a obținut serviciile fundașului printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

- FCSB a anuntat, oficial, duminica, transferul lui Siyabonga Ngezana, jucator care a evoluat pana la finalul sezonului trecut pentru Kaizer Chiefs, in prima liga a Africii de Sud. CITESTE SI Monica Niculescu a pierdut finala de dublu la Bad Homburg intr-un meci inceput sambata seara și terminat…

- Siyabonga Ngezana (25 de ani), fundașul central achiziționat in aceasta vara de la Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro, a ajuns azi in cantonamentul FCSB-ului din Olanda. Gazeta Sporturilor e prezenta in cantonamentul celor de la FCSB din Olanda, Apeldoorn. Dan Udrea (redactor-șef adjunct), Remus Raureanu…

- Siyabonga Ngezana (25 de ani), fundașul central achiziționat in aceasta vara de la Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro, va ajunge la sfarșitul saptamanii in cantonamentul celor de la FCSB din Olanda. Gazeta Sporturilor e singura instituție media din Romania prezenta in cantonamentul celor de la FCSB…

- Vicecampioana a ajuns marți in Apeldoorn, Olanda, unde va susține un stagiu de pregatire de aproape doua saptamani. Echipa s-a deplasat fara antrenorul ei principal, Mihai Pintilii, plecat in Republica Moldova, unde s-a inscris la cursurile pentru obținerea licenței A ca antrenor. Din delegație n-a…

- Marius Sumudica a reactionat dupa ce Gigi Becali a spus „l-a ambitionat” sa-l transfere pe Damjan Djokovic la FCSB. Inainte sa se finalizeze transferul, Sumudica a spus ca nu crede ca fostul jucator de la CFR Cluj va ajunge la FCSB. Gigi Becali a confirmat transferul lui Damjan Djokovic la FCSB si a…

- Marius Sumudica i-a dat un sfat lui Gigi Becali. Antrenorul de la Al Raed este de parere ca Andrea Compagno este cel mai bun atacant din Liga 1, motiv pentru care ii recomanda patronului de la FCSB sa nu renunte la el. Andrea Compagno a fost aproape de o plecare de la FCSB, in aceasta […] The post Marius…