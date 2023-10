Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi ramane in criza și dupa deplasarea de pe terenul campioanei, covasnenii fiind invinși de Farul, 1-2. La final, Marius Ștefanescu, autorul golului de senzație din prima repriza, a „radiografiat” infrangerea suferita la Ovidiu. Fotbaliștii lui Ciobotariu nu-și explica regresul inregistrat de Sepsi…

- Marius Ștefanescu a avut o dedicație speciala dupa golul marcat in poarta campioanei: reușita a fost pentru logodnica lui, Ileana. Sepsi a restabilit egalitatea in duelul cu Farul in prelungirile primei reprize, iar golul covasnenilor a fost o „bijuterie” in toata regula. Autorul? Marius Ștefanescu,…

- Sepsi a restabilit egalitatea in duelul cu Farul in prelungirile primei reprize, iar golul covasnenilor a fost o „bijuterie” in toata regula. Autorul? Marius Ștefanescu, aflat la cea de-a doua reușita stagionala. Dominata de Farul in prima parte, formația lui Liviu Ciobotariu a izbutit egalarea in al…

- Laszlo Dioszegi a avut o reactie savuroasa, dupa ce Sepsi s-a impus cu 4-0 in returul cu CSKA Sofia, si s-a calificat in turul trei preliminar din Conference League. Patronul covasnenilor a dezvaluit ca jucatorii vor primi prima, gratie evolutiei excelente din „dubla” cu bulgarii. Sepsi s-a calificat…

- Liviu Ciobotariu s-a declarat multumit dupa ce echipa lui, Sepsi, a incheiat la egalitate, 0-0, meciul sustinut in deplasare cu Rapid. Antrenorul nu a vrut sa comenteze arbitrajul, dar a dat de inteles ca golul marcat de Marius Stefanescu a fost valabil. Liviu Ciobotariu, multumit dupa Rapid – Sepsi…

- Ion Craciunescu a spus ca golul anulat cu VAR in Rapid – Sepsi a fost perfect valabil. In minutul 67 centralul Sebastian Coltescu a anulat reusita lui Marius Stefanescu de la Sepsi. Sebastian Coltescu a urmarit faza cu VAR si a decis sa nu valideze golul. In camera VAR s-a aflat Horia Mladinovici, iar…

- Marius Stefanescu, atac dur la Horia Mladinovici dupa Rapid – Sepsi 0-0. Jucatorul lui Sepsi a fost nemulțumit, dupa ce golul sau a fost anulat din camera VAR, pe motiv de offisde. Rapid și Sepsi au remizat in Giulești, scor 0-0, in prima etapa a Ligii 1. Noul tehnician al „feroviarilor”, Cristiano…

- Gica Popescu nu e ingrijorat ca Farul a marcat un gol si a primit 10 goluri in trei meciuri. Farul a pierdut toate cele 3 amicale disputate pana acum in cantonamentul din Polonia si are un golaveraj dezastruos: 1-10. Gica Popescu e de parere ca aceste rezultate slabe din perioada de pregatire nu trebuie…