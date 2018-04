Stiri pe aceeasi tema

- "PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. PSD trebuie sa plece de la guvernare, pentru ca a aruncat tara in haos, iar acum, o izoleaza pe plan international. (...) Dancila trebuie sa plece. Am spus din prima clipa ca aceasta mediocritate politica nu trebuia numita premier…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, a aratat, vineri, presedintele executiv al formatiunii, Eugen Tomac. "PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. PSD trebuie sa plece de la guvernare, pentru ca a aruncat tara in haos,…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca demersul presedintelui Klaus Iohannis de a cere demisia premierului Viorica Dancila este “perfect motivat”, precizand ca PNL va depune o motiune de cenzura in momentul in care vor exista cele mai mari sanse de castig.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca in mod sigur PNL va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului si in actuala sesiune parlamentara.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Botosani, ca, in actuala sesiune parlamentara, partidul pe care il conduce va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului, precizand ca saptamana viitoare PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii.

- „Stiti foarte bine ca in fiecare sesiune parlamentara avem dreptul de a depune o motiune de cenzura, vom folosi acest drept constitutional, in momentul cel mai potrivit in care vom considera ca Guvernul este in cea mai proasta situatie si in care consideram noi ca exista cele mai mari sanse ca o…

- Prim vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca parlamentarii liberali vor depune si in aceasta sesiune parlamentara o motiune de cenzura impotriva Guvernului, afirmand ca vor strange toate fortele politice din Parlament pentru a indeparta…

- Liberalii vor vota împotriva, la vedere, la învestirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta României" sa faca la fel. …