Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Educației are deja un deficit destul de mare și ar putea sa nu poata acoperi plata salariilor profesorilor. Marian Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat la TVR INFO ca in situația in care plata salariilor va intarzia,

- "Avem in atentie 350 cetateni romani aflati in Fasia Gaza. Dintre acestia, aroximativ 200 ne-au solicitat sprijin in vederea evacuarii. Situatia de securitate nu a permis ca acestia sa vina in conditii de siguranta. Nu este numai situatia lor, sunt si cetatenii altor state in aceeasi situatie", a declarat…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat sambata ca statul nu are probleme de "incapacitate de plata", referitor la plata pensiilor si a salariilor, subliniind ca la Ministerul Finantelor este "un buffer" de aproape 12 miliarde de lei.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma, miercuri, ca orice adult trebuie sa poata diferentia intre fapte si opinii, sa identifice o stire falsa sau sa faca o plata in siguranta in mediul online. Acestea au devenit competente de baza, iar invatamantul trebuie sa se adapteze la realitatile perioadei…

- Intarzieri la plata medicilor de familie. CNAS anunța ca blocajul a fost soluționat. Plațile vor fi facute „cat mai rapid posibil” Medicii de familie care au contracte cu Casa de Asigurari de Sanatate iși vor primi in curand banii pentru activitațile desfașurate in luna august, deși termenul limita…

- Masurile fiscale, asa cum sunt vehiculate in presa, vor face ca invatamantul preuniversitar sa intre in colaps, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Marius Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret"."Ne intalnim pentru a vedea exact care este stadiul de indeplinire al angajamentelor…

- Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, susține ca trebuia pana in data de 15 iulie sa se finalizeze o grila de salarizare. Acesta lucru s-a intamplat. Grila este in acest moment inaintata Ministerului Muncii și deveni publica in momentul in care proiectul legii…

- Brașovul risca sa ajunga un oraș nesigur, mai ales pentru categoriile vulnerabile (copii, femei și varstnici). Liderul de grup al consilierilor locali social-democrați, Alexandra Crivineanu cere ca Primaria sa ia masuri imediate pentru garantarea siguranței cetațenilor din zona Garii și a Bulevardului…