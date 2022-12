Stiri pe aceeasi tema

- Joi și vineri are lor la Bruxelles reuniunea Consiliului de Justiție și Afaceri Interne (JAI) din statele membre UE. In cadrul reuniunii se așteapta un vot privind aderarea Romaniei la spațiul de libera circulație Schengen, insa Asutra se opune deschis. Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri…

- Consiliul ALDE Europe – partidul liberal european din care face parte USR alaturi de alte 60 de partide – a adoptat o rezolutie prin care cere Consiliului JAI sa voteze in favoarea aderarii Romaniei la spatiul Schengen. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, rezolutia initiata de USR si…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, susține ca are informații conform carora raportul este unul cu elemente pozitive și este foarte posibil ca Romania sa scape de monitorizarea MCV.„Colegiul Comisarilor va discuta astazi despre raportul MCV. Se pare ca va fi prezentata o analiza preliminara cu recomandari…

- O echipa mixta de experti, formata din reprezentanti ai Comisiei Europene si ai unor state membre, printre care si Olanda, urmeaza sa efectueze, pana la finalul acestei saptamani, o vizita in Romania, precizeaza Executivul, dupa un prim anunt in acest sens al comisarului european Ylva Johannson.…

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a anuntat ca a fost prezentat, marti in cadrul Grupului de lucru privind Schengen, draftul rezolutiei privind aderarea tarii noastre la zona de libera circulatia, iar documentul arata si admite faptul ca Romania indeplineste toate criteriile specifice Schengen de…

- Marti, in Grupul de lucru pentru chestiuni Schengen, va avea loc o prima discutie privind propunerea de rezolutie a Consiliului UE cu privire la aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, a postat marti eurodeputatul PSD Victor Negrescu pe pagina sa de Facebook.

- In ciuda opoziției pe care o arata fața de Romania in privința aderarii la spațiul Schangen, sunt șase ca Olanda sa iși dea votul in la Consiliul JAI, eveniment care va avea loc la inceputul lunii decembrie și care este hotarator pentru țara noastra, susține europarlamentarul Victor Negrescu. Tot el…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a obținut sprijinul unui numar important de deputați europeni pentru a chema in plenul Parlamentului European reprezentanții Consiliului UE și Comisiei Europene la o dezbatere cu privire la aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, dar și pentru…