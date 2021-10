Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza duminica un nou nivel maxim de pacienți internați la ATI – 1.750 – iar Grupul de Comunicare Strategica a anuntat astazi, 17 octombrie, pentru a doua zi la rand, ca la nivel national nu exista in acest moment niciun pat de Terapie Intensiva disponibil pentru pacienții cu coronavirus.…

- La nivel național, nu exista in acest moment niciun pat de Terapie Intensiva pentru pacienții infectați cu COVID, anunța sambata, 16 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica, in vreme ce Romania inregistreaza un nou nivel maxim al numarul pacienților COVID internați la ATI, de 1.739. Conform datelor…

- A fost doborat un nou record al pandemiei de COVID-19 in Romania: sunt 1.729 de pacienți in Terapie Intensiva. In ultimele 24 de ore au fost 15.828 de cazuri noi și 363 de persoane decedate. Pana vineri au...

- Pentru a doua zi la rand, la nivel național nu exista in acest moment niciun pat de Terapie Intensiva disponibil pentru pacienții infectați cu COVID, a anunțat miercuri, 13 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica.GCS anunța ca, potrivit datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național…

- In spitalele din Romania era libere, miercuri, 32 de paturi in secțiile de terapie intensiva pentru pacienții de COVID-19. In continuare, sunt județe, precum Iași, Cluj, Timiș sau Dolj in care la aceasta ora nu este disponibil niciun loc la ATI COVID, conform ultimelor date transmise de autoritați.Nici…

- Petrica Cercel a murit, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Cantarețul era internat la Terapie Intensiva, la un spital din Capitala. Vestea trista a provocat multa suferința in randul celor care l-au cunoscut. Este vestea trista a zilei! Petrica Cercel a murit, dupa ce in urma cu cateva zile a fost internat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a afirmat, vineri seara, la Digi24, ca tinerii sunt mai afectati de varianta Delta a virusului, o varianta cu „un comportament mult mai agresiv”. El a anunțat ca doi tineri, care nu erau vaccinați și nu sufereau de alte afecțiuni, au murit…

- 1.049 de noi cazuri COVID au fost raportate de catre autoritați in ultima saptamana, 26 iulie – 1 august, in creștere de la 660 in saptamana anterioara 19 -25 iulie, o creștere procentuala de 58,93%, potrivit calculelor facute de Libertatea. Doctorul Adrian Marinescu spune ca, deși nu e o creștere exploziva,…