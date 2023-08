Stiri pe aceeasi tema

- Oana Monea a avut un schimb de replici cu Marius Moise in ediția 14 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 4 august 2023. Ispita feminina a discutat cu barbatul, dupa ce a invitat-o pe ea, dar și pe Roxana Rapaila in camera lui.

- Ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii a inceput cu o discuție cel puțin neașteptata purtata de Oana Monea și Roxana Rapaila. Cele doua și-au dat seama ca Marius Moise le-a abordat pe amandoua in club și le-a propus sa vina la el in camera.

- Marius Moise a facut in așa fel și a reușit sa iasa in evidența și atunci cand a ieșit in club, alaturi de ceilalți concurenți și ispite. Cu toate ca a ales-o pe Roxana pentru date, nu și-a putut lua ochii de la Oana Monea și chiar i-a facut o propunere neașteptata.

- In showbiz-ul autohton se vehiculeaza ca Bianca Giurca ar ține cu dinții de relația cu Marius Moise doar datorita banilor pe care acesta ii are. Așadar, ce avere are Marius Moise, concurentul de la Insula Iubirii. S-a aflat adevarul despre banii lui „Fat frumos”. Bianca Giurca de la Insula Iubirii,…

- Oana Monea și Marius Moise au avut parte de un nou date in episodul 12 din sezonul 7 Insula Iubirii. Deși parea ca este o intalnire normala, situația a degenerat atunci cand au ajuns in cada.

- Relația dintre Marius Moise și Bianca Giurca provoaca rumoare la Insula iubirii, sezonul 7. In vreme ce el iși arata tot mai mult interesul fața de ispita Oana Monea, Bianca vazand imaginile in care limitele sunt atinse, ii ia apararea spunand ca el "are și alte calitați pe langa cele care il țin aproape…

- Bianca Giurca și ispita Oana Monea s-au intalnit la bonfire-ul din episodul 6 al sezonului 7 Insula Iubirii de pe 7 iulie 2023 pentru a discuta despre Marius Moise. Iubita concurentului a „explodat” și a dat carțile pe fața.

- In ediția 4 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, prima ceremonie a focului a starnit reacții in randul concurentelor. Marius Moise a facut un gest indrazneț fața de ispita Oana Monea, fara pic de reținere.