- Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, 75 de ani, a declarat, joi, pentru Gazeta Sporturilor , ca sportivii care nu se vaccineaza impotriva coronavirusului nu au ce cauta pe terenul de joc. „Tot aud ca unii nu se vaccineaza ca nu știu ce conține vaccinul. Dar aia care…

- Sociologul Gelu Duminica explica cum s-a ajuns in situația din prezent, in care Romania se confrunta cu o noua criza. Potrivit acestuia, cei care au transmis mesaje despre vaccinare, respectiv liderii, nu au ințeles societatea și ce voiau oamenii sa afle, de fapt. Gelu Duminica a spus și ca teoriile…

- Medicii, profesorii sau militari sunt categoriile care ar putea fi obligate sa se vaccineze sau sa se testeze saptamanal pe banii lor. O decizie in acest sens urmeaza sa fie luata in curand. „Cert este ca trebuie sau vaccinare obligatorie și in cel mai rau caz testarea obligatorie cel puțin o data pe…

- Specialistii japonezi au descoperit substanțe straine in vaccinul consorțiului american-german al companiilor Pfizer și BioNTech, care este utilizat pentru imunizarea populației din orașul japonez Sagamihara (prefectura Kanagawa), a anunțat, marți, canalul de televiziune NHK. Se subliniaza…

- Vaccinul antigripal poate fi facut in același timp cu vaccinul anti-COVID, in brațe diferite, spune medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare. El a adaugat ca impotriva gripei sezoniere ne putem proteja și prin masurile anti-COVID – masca și distanțare. Gheorghița a spus la Digi24 ca…

- Hans Kluge, directorul OMS Europa, s-a aratat pesimist vineri, 10 septembrie, fata de imunizarea prin vaccinare. Kluge nu crede ca vaccinul – doar el – poate opri pandemia de COVID-19.Motivul ar fi variantele noului coronavirus , care au redus perspectiva imunitatii colective. Hans Kluge indeamna,…

- Președintele grupului de vaccinologie din cadrul Societații Naționale de Medicina a Familiei, Gindrovel Dumitra, a atras atenția la Digi24 cu privire la scaderea puternica a dorinței de vaccinare anti-Covid. El a declarat ca oamenii care se opun vaccinarii anti-Covid susțin inca "teorii fabuloase" și…

- Germania, țara care inregistreaza printre cele mai mari rate de vaccinare din Europa, vrea sa elimine testele Covid gratuite cu scopul de a incuraja campania de imunizare. Conform Deutsche Welle, ritmul campaniei de vaccinare anti-Covid din Germania incetinește. Un procent de 51% din populația țarii…