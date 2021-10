Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Marius Manole a declarat pentru News.ro ca i s-a propus functia de ministru al Culturii in viitorul cabinet Dacian Ciolos dar nu se hazardeaza intrucat „sunt acum discutii si vor fi surprize”.

- Actorul Marius Manole a declarat pentru News.ro ca i s-a propus functia de ministru al Culturii in viitorul cabinet Dacian Ciolos dar nu se hazardeaza intrucat „sunt acum discutii si vor fi surprize”. „Da, mi s-a propus si as accepta, dar sa nu ne hazardam, sunt acum discutii si vor fi surprize”,…

- Ca va reusi sau nu sa-si treaca guvernul prin parlament, cert este ca Dacian Ciolos i-a oferit USR-ului o expunere publica rar intalnita. Cel mai important lucru este ca in urma negocierilor, a discutiilor dupa cum zice Florin Citu, reiese ca USR este singurul partid care are curajul de a-si asuma responsabilitatea…

- Biroul National al USR a decis, in unanimitate, ca echipa de negociere sa ii prezinte presedintelui Iohannis propunerea de prim-ministru in persoana lui Dacian Ciolos si un pachet de masuri care vor sta la baza programului de guvernare. USR merge, luni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, considera ca Ion Caramitru nu a fost doar un mare actor, dar si "un simbol al primilor pasi pe care i-am facut in democratie". "Ion Caramitru, o adevarata stea a scenei si ecranului din Romania, un om devotat artei si culturii, a fost pentru…

- Daca primul-ministru F. Cițu nu a demisionat, nu el este problema, ci societatea romaneasca in integralitatea ei, PNL contribuind la eșecul asistat al adevarului public. NOI DEZVALUIRI Florin Cițu, dat in judecata in SUA pentru o datorie neplatita Florin Cițu este un veritabil mijlocitor de dobanzi…

- Premierul Florin Citu i-a felicitat, sambata, la conferinta de alegeri a PNL Tulcea, pe liberalii din acest judet, pe motiv ca au "salvat Romania de un spion rus", primul ministru facand referire la un fost senator de Tulcea. El a refuzat sa ii spuna numele: "Stiti foarte bine, toata lumea stie cine…

- Hutuca a precizat ca raspunsul lui este identic cu cel din 2019, cand conducerea PNL i a propus prima data aceasta functie.Deputatul Bogdan Hutuca, presedinte al PNL Constanta, a facut o postare pe pagina lui de socializare unde spune ca unul dintre cei doi candidati la conducerea PNL, l a nominalizat…