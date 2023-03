Stiri pe aceeasi tema

- FC Hermannstadt s-a impus sambata, in deplasare, scor 1-0, in fata formatiei Rapid Bucuresti, intr-un meci din etapa a 29-a a Superligii. Rapid a ratat un penalti in minutul 90+1 Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Complexul FCU Craiova continua pentru rapidiști. Cu victoria din meciul de aseara, scor 2 - 1, oltenii sunt la 6 victorii din 7 meciuri cu Rapid. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Victoria FC Universitatea 1948 in Giulești a fost umbrita de moartea unuia dintre suporterii sai, chiar la finalul meciului caștigat de olteni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Radio Romania Cultural anunta lansarea celei de-a doua editii a proiectului "Ruga pentru pace", in cadrul campaniei "Viata intr-o valiza", prin care face un apel la solidaritate, empatie si compasiune fata de tragedia razboiului din Ucraina, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un autointitulat expert in "seductie" si "masculinitate" a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea fostei sale iubite intr-un oras de langa Paris, in 2020, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Maldarasanu, a declarat ca echipa sa nu digera foarte bine infrangerea suferita in fata FCSB, duminica seara, si a sfatuit presa sa tina cont de punctele cu care clubul sibian a fost sanctionat, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 25 si 28 de ani, toti din municipiul Craiova, au fost, miercuri, arestati preventiv, pentru 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la omor, dupa ce in urma cu cinci zile au batut un sofer in trafic, care a ajuns la spital cu mai multe plagi…

- Iranul este pe cale sa trimita 150 de agenți Hezbollah din Siria in Ucraina pentru a-i ajuta pe ruși sa opereze dronele iraniene, transmite o sursa siriana afiliata opoziției pentru canalul N 12. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…