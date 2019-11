Marius Măldărășanu, antrenorul celor de la Metaloglobus, ar refuza postul de selecționer al naționalei României U21 Marius Maldarașanu este incepand din aceasta vara antrenorul celor de la Metaloglobus și anunța ca nu ar renunța la postul sau pentru a prelua banca tehnica a naționalei U21, anunța MEDIAFAX. ”Mai am doua etape la echipa mea de club. Imi doresc sa antrenez echipa de club. Nu ma vad intr-o astfel de postura. Antrenorii tineri trebuie sa antreneze zi de zi pentru a prinde experiența. Nu m-aș vedea intr-o poziție de selecționer. Nu pot sa spun acum, e doar o discuție despre o știre. Nu ma vad intr-o postura de a antrena echipa naționala U21”, a spus Marius Maldarașanu la Pro Tv, cel care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

