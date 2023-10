Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Rutiera l-a lasat fara permisul de conducere, pentru 60 de zile, pe Marius Lacatuș.Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, Lacatuș a primit și o amenda de 870 de lei, dupa ce a fost surprins in trafic neacordand prioritate de trecere pietonilor, in zona Garii de Nord din Capitala.

- Fostul fotbalist Danut Lupu a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis. El iși va ispași pedeapsa la Penitenciarul Rahova.

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a reacționat dupa ce a fost sancționata de catre polițiști pentru ca a condus cu viteza in trafic. Clotilde Armand a recunoscut ca a greșit, dar spune ca se și bucura in același timp ca Poliția Romana este la datorie in trafic. Edilul a fost sancționat cu avertisment…

- Mai multe dosare penale pe numele unui tanar de 30 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși a consumat alcool, droguri și nici nu are permis de conducere. Mai mult, individul consumase chiar doua droguri diferite.

- O tanara din Arad a sarit la bataie, dupa ce tot ea a fost cea care a șicanat in trafic. S-a intamplat pe un drum județean din Timiș, pe care se fac lucrari de asfaltare. Intreaga scena a fost surprinsa cu camera de bord de un alt treilea șofer, scrie Arad Online.

- In cursul nopții de 29 spre 30 iulie, in intervalul orar 18:00-02:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Dambovița, au acționat in cadrul unei acțiuni privind prevenirea și combaterea infracțiunilor cu violența, a celor judiciare stradale și pentru reducerea riscului rutier pe…

- Solista Sonia Ferrari a fost oprita in trafic de catre politisti, duminica seara, in zona bulevardului Pierre de Coubertin din Capitala in timp ce conducea un autoturism fara permis de conducere.Din primele informatii, in acest moment se afla la Sectia 9 Politie pentru audieri.Potrivit unor surse, solistei…