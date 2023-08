Stiri pe aceeasi tema

- Ion Doldurea, primarul PSD din Caracal și tatal patronului firmei de GPL la care s-a produs explozia din Crevedia, soldata cu zeci de raniți, a vorbit aseara la Romania TV despre tragedia de la societatea fiului lui și a precizat ca știe ca a murit un om și ca sunt civili raniți, dar despre pompieri…

- Ieri seara o noua tragedie asemanatoarea celei de la Colectiv a „lovit” Romania. Doua persoane au murit, iar 26 de pompieri au fost raniți, dupa cele doua explozii de la stația GPL din Crevedia (Dambovița). Europarlamentarul Tudor Ciuhodaru a facut apel pentru donarea de sange pentru victimele exploziilor.…

- Ancheta exploziilor de la Crevedia va fi coordonata de Marius Iacob, procuror celebru in special pentru instrumentarea cazului Elodia, potrivit digi24.Marius Iacob a mai instrumentat in trecut cazul Elodia și incendiile de la Maternitatea Giulești și Piatra Neamț și a fost adjuctul Laurei Codrușa…

- Cel puțin o persoana a murit și alte 57 au fost grav ranite in urma mai multor explozii care au avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, Romania,. 39 de pompieri se numara printre victimele ranite. 10 oameni sunt in stare grava. Trei mii de…

- UPDATE 8:10 Ministrul Sanatații a precizat ca Germania este gata sa preia o parte dintre raniți de la Crevedia, prin mecanismul european de protecție civila. Pe de alta parte, mai mulți pacienți sunt in stare atat de grava incat nu pot fi transportați.UPDATE 8:00inisterul Afacerilor Interne (MAI) a…

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

