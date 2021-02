Stiri pe aceeasi tema

- Marius Florea a declarat, marti, pentru AGERPRES, dupa ce a castigat un mandat de patru ani in functia de presedinte al Federatiei Romane de Scrima, ca nu este genul de persoana care sa promita, ci va realiza tot ceea ce si-a propus. "Eu nu promit, eu fac. E o diferenta. Daca promit si nu fac, este…

- Marius Florea a fost reales presedinte al Federatiei Romane de Scrima pentru urmatorii 4 ani, in cadrul Adunarii Generala de Alegeri, desfasurata in Bucuresti. Citește și: BREAKING SURSE Proiectul rețelei electrice de la Spitalul Neamț NU A AVUT AVIZE iar inginerul pentru instalațiile de oxigen…

- Marius Florea, presedintele in exercitiu, si Constantin Sandu sunt cei doi candidati pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Scrima, la Adunarea Generala de alegeri care va avea loc in data de 23 februarie, la Hotelul Crowne Plaza din Bucuresti. Pentru cele cinci pozitii de membri in Comitetul…

- Federatia Romana de Scrima le-a premiat, luni, pe sportivele Ana-Maria Popescu, Emilia Corbu si Ilinca Pantis si pe antrenorii lor pentru performantele obtinute in competitiile internationale desfasurate la inceputul anului 2020, inainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19, se arata intr-un comunicat…