Marius Eugen Ostaficiuc: România iese din criza guvernamentală! PSD devine principalul motor al noului Executiv! Criza guvernamentala intretinuta saptamani la rand de formatiunile politice de dreapta a ajuns la final. Discutiile despre formarea noului guvern si-au gasit in cele din urma finalitatea, iar situatia trebuie sa se indrepte in cel mai scurt timp. Nu mai discutam despre esecul guvernarii PNL, despre colaborarea eronata cu USR, colaborare care a dus Romania in pragul unui adevarat dezastru. Ceea ce conteaza acum este ca Romania intra pe calea cea buna, odata cu PSD la guvernare. De altfel, PSD a demonstrat pana acum ce a facut cat timp s-a aflat la carma tarii si care au fost rezultatele in economia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza guvernamentala intretinuta saptamani la rand de formatiunile politice de dreapta a ajuns la final. Discutiile despre formarea noului guvern si-au gasit in cele din urma finalitatea, iar situatia trebuie sa se indrepte in cel mai scurt timp. Nu mai discutam despre esecul guvernarii PNL, despre…

- Liderul social democraților suceveni, senatorul Ioan Stan, a declarat ca PSD a intrat la guvernare pentru a opri caderea nivelului de trai și pentru a stabiliza situația economica, sociala și sanitara din Romania. Ioan Stan a aratat ca in cadrul negocierilor care au avut loc pentru actuala formula guvernamentala,…

- Conducerea largita a PSD a votat, luni, lista persoanelor pe care partidul le va susține in funcțiile ministeriale in cabinetul Nicolae Ciuca, potrivit unor surse din partid. UPDATE - Lista miniștrilor a fost anunțata oficial. Reprezentanții PSD stabiliți in ședința sunt: Secretariatul…

- Surse| LISTA MINIȘTRILOR cu care PSD intra in Guvernul Nicolae Ciuca: Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații și Sorin Grindeanu vicepremier și Ministru al Transporturilor LISTA MINIȘTRILOR cu care PSD intra in Guvernul Nicolae Ciuca: Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații și Sorin Grindeanu vicepremier…

- Prim-vicepresedintele PNL, Lucian Bode a declarat vineri seara, la Antena 3, ca la negocierile dintre PNL, PSD, UDMR pe formarea Guvernului, fiecare trebuie sa analizeze ce câstiga si ce pierde si sa îsi relaxeze pretentiile.Bode a afirmat ca nu este potrivit ca partidele sa-si aleaga…

- Noutatile din lista propusa Biroului Politic National al PNL de catre Biroul Executiv sunt nominalizarea Alinei Gorghiu la Justitie, a fostului ministru al Justitiei Catalin Predoiu la Aparare, a lui Florin Roman la Economie, a fostului ministru al Fondurilor Europene Marcel Bolos la Transporturi, a…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat joi premier pe Nicolae Ciuca, PNL a inceput sa vina cu mai multe variante de miniștri pentru viitorul Guvern. Pe listele care au ajuns in presa naționala apare inclusiv bistrițeanul Robert Sighiartau, care ar putea prelua Transporturile sau Economia.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis sa nu valideze propunerea Institutului National de Sanatate Publica (INSP) pentru instituirea masurii carantinei la „nivelul zonei metropolitane Bucuresti”, scrie Agerpres. Totodata, prin Hotararea CNSU nr. 87/2021 se dispune ca Ministerul…