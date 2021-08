Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi au fost vazuți la mare in ipostaze tandre care i-au facut pe cei care ii urmaresc pe rețelele de socializare și nu numai, sa creada ca se vor impaca. Oana Roman și Marius Elisei par la fel de indragostiți ca in vremurile bune, cand relația lor mergea din plin. Ipostazele in care au […]

- Oana Roman formeaza din nou o familie fericita alaturi de Marius Elisei și fiica ei, dar se pare ca haterii nu-i dau pace. Vedeta se afla in prezent in vacanța la Cannes, alaturi de micuța Isabela. Aceasta nu l-a putut include și pe fostul soț in planurile lor, vacanța fiind planificata inainte ca ei…

- Deja nu mai este un secret ca Oana Roman și Marius Elisei au decis sa mai dea o șansa relației de iubire dintre ei doi și se pare ca acest lucru merge ca pe roate. Cei doi se afișeaza din nou impreuna și vorbesc despre cat de multa fericire le aduce dragostea pe care și-o poarta unul celuilalt in suflet.…

- Dupa ce au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au confirmat ca s-au impacat. Perechea are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Cum a fost surprins cuplul? Este confirmat! Oana Roman și Marius Elisei s-au impacat Marius, Oana și fiica…

- Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea , Diana Dumitrescu (37 de ani) a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, divorțul de primul soț, producatorul Ducu Ion (40 de ani). In prezent, actrița este recasatorita cu Alin Boroi, alaturi de care are un fiu, Carol Anton, in…

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut Ziua Copilului, impreuna cu fiica lor, Isabela. Chiar daca au divorțat, cei doi petrec mult timp impreuna, de dragul copilului. Mai mult, recent, cei trei au fost plecați cateva zile la munte. „Deocamdata cadourile nu și-au facut apariția, pentru ca am avut o…

- Dupa vacanța la munte petrecuta alaturi de fostul soț și fetița lor, Oana Roman recunoaște ca barbatul face tot posibilul s-o recucereasca. Se pare ca Marius Elisei vrea sa-și recupereze familia, iar gesturile romantice fața de vedeta fac parte din strategia lui.