Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Cobra Tate iubește din nou și nu ezita sa arate acest lucru chiar și in public. Milionarul are o relație cu o bruneta misterioasa și pare ca lucrurile devin din ce in mai serioase. Cum au fost surprinși cei doi de curand.

- La o prima vedere, Marius Elisei și iubita lui, Gabriela, au o relație foarte frumoasa de iubire, iar de doua luni viețile celor doi s-au schimbat radical. Așa și este bine, ca dragoste sa pluteasca in aer, sa-ți traiești viața la cote maxime și sa fii fericit! Totuși, la o scurta analiza asupra noului…

- Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, escapada amoroasa la munte cu noua iubita. De cine au fost insoțiți cei doi și cum iși rasfața iubita. Marius și Gabriela sunt impreuna de aproximativ doua luni, iar relația pare a fi din ce in ce mai sudata.

- Sezonul 12 de la Chefi la cuțite a adus o mulțime de concurenți pasionați de bucatarie, printre care și Cosmin Berki, un tanar in varsta de 32 de ani, care a venit special din Londra pentru a participa la competiția culinara. Cosmin Berki are noroc și pe plan personal, asta pentru ca are o iubita care…

- Dupa desparțirea de Oana Roman, Marius Elisei și-a gasit liniștea in brațele iubitei sale, Gabriela. Marius Elisei este indragostit pana peste cap de partenera lui și petrec destul de mult timp impreuna, astfel ca urmeaza sa mearga in vacanța in Praga in urmatoarea perioada. Iata tot ce știm despre…

- Victor Slav și iubita lui, Selina, par sa fi depașit problemele din relație și par mai fericiți ca niciodata. Dupa ce, in urma cu doua luni, cei doi s-au impacat, cuplul a plecat intr-o vacanța, așa ca, au impartașit cu fanii cateva imagini.

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Inimioara și iubitul ei s-au casatorit, cei doi au plecat in luna de miere. Fosta concurenta și cel care i-a devenit soț sunt mai fericiți ca niciodata, drept dovada fiind ipostazele tandre in care s-au afișat.

- Flavius Nedelea iubește din nou, dupa desparțirea de Anamaria Prodan. Partenera actuala este nimeni alta decat Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi. Cei doi s-au afișat, de curand, impreuna, spre surprinderea tuturor, caci nimeni nu banuia ca formeaza un cuplu.