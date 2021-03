Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au pus oficial capat casniciei de șapte ani pe care o aveau. Cei doi au semant actele de divorț, iar acum au vorbit pentru prima data despre ce se va intampla cu fiica lor, Isabela.

- Da, desparțirea doare, dar nu și pentru Marius Elisei! Ce face inca soțul Oanei Roman, in timp ce vedeta de la Antena Stars a plecat intr-o vacanța de vis alaturi de fiica sa, in Egipt? A surprins pe toata lumea!

- Marius Elisei s-a aventurat deja intr-o noua relație, dupa doar cateva saptamani de la desparțirea de Oana Roman? Aceasta este intrebarea care a stat pe buzele sutelor de fani, dupa ce tatal copilului vedetei Antena Stars a postat o imagine controversata cu o femeie pe Internet! Iata despre ce este…

- Oana Roman a depus actele de divorț, dupa ce Marius Elisei a plecat de acasa in urma cu o luna. Se pare ca intre cei doi nu mai este cale de impacare și nu vor mai forma un cuplu. Cu toate astea insa, vedeta susține ca ea și soțul ei au o relație buna, iar acesta o ajuta ori de cate ori are nevoie,…

- Ce se intampla in divorțul Oanei Roman? Care este relația pe care o are acum vedeta de televiziune cu tatal copilului sau? In ce termeni mai sunt foștii soți acum, la luni bune dupa desparțire? Divorț Oana Roman și Marius Elisei: care e relația de acum dintre foștii parteneri? Oana Roman a depus actele…

- In timp ce Oana Roman inca pastreaza fotografiile cu tatal fetiței ei, Isabela, chiar daca in urma cu puțina vreme a anunțat desparțirea, se pare ca Marius Elisei a scos-o de tot din peisaj pe vedeta de la Antena Stars. Noi va prezentam dovada ca barbatul este in cautare de alta relație. Cui ii trimite…

- Sarbatorile de iarna au venit pentru Oana Roman și cu surprize mai puțin placute. Chiar cu cateva zile inainte de Craciun, Oana anunța pe rețelele de socializarea ca ea și soțul ei, Marius Elisei, nu mai sunt impreuna . Daca in momentul respectiv, Oana nu a dat prea multe amanunte legate de motivul…