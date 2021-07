Stiri pe aceeasi tema

- Vica Blochina a facut declarații neașteptate la adresa Oanei Roman. S-a intamplat in direct, la un cunoscut post de televiziune. Cele doua au fost ani de zile foarte bune prietene, se vedeau saptamanal, dar colaborau și pe plan profesional. La Kanal D, Vica Blochina a fost provocata ori sa raspunda…

- Oana Roman (45 ani) radiaza. Vedeta a facut publica o imagine in care apare in brațele lui Marius Elisei, fostul ei soț, de care a divorțat la inceputul acestui an! Mai mult, cei doi au pecetluit impacarea cu un sarut, potrivit click.ro. Oana și Marius s-au afișat din ce in ce mai des impreuna in […]…

- Oana Roman și Marius Elisei au confirmat ca s-au impacat. Cei doi soți au facut in public un gest de iubire care a atras atenția. Sunt mai indragostiți ca niciodata dupa ce in luna februarie a acestui an au divorțat. Cei doi foști soți au participat ieri la o petrecere, chiar la cea la care Pepe a fost…

- Astazi pentru Oana Roman și Marius Elisei e o zi cu totul speciala, asta deoarece aceștia ar fi implinit 7 ani de la nunta, asta daca nu divorțau in februarie. Ei bine, stați liniștiți, deoarece ei deja petrec in cinstea lor la un restaurant din Capitala, iar fostul soț al vedetei a și publicat un mesaj…

- Oana Roman a reușit sa-și emoționeze astazi fanii, dupa ce a postat imagini de colecție din ziua in care s-a maritat cu Marius Elisei. Astazi se implinesc șapte ani de cand cei doi și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, motiv pentru care fiica lui Petre Roman și-a pus sufletul pe tava și a scris…

- Oana Roman a primit recent un buchet de flori de la Marius Elisei și a marturisit ca a vorbit mai mult in urltima perioada cu fostul soț. Vedeta a clarificat care este situația intre ea și tatal copilului ei.

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut Ziua Copilului, impreuna cu fiica lor, Isabela. Chiar daca au divorțat, cei doi petrec mult timp impreuna, de dragul copilului. Mai mult, recent, cei trei au fost plecați cateva zile la munte. „Deocamdata cadourile nu și-au facut apariția, pentru ca am avut o…

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat in urma cu doar cateva luni, dar iata ca impacarea sta sa se produca. Cei doi sunt mai tot timpul impreuna, iar seara s-au fotografiat la o tereasa in timp ce ciocneau un pahar de șampanie.