Stiri pe aceeasi tema

- Facebook și Twitter abunda de glume pe tema incercarii tenismanului nr. 1 mondial Novak Djokovic, de a patrunde nevaccinat in Australia, pentru participarea la turneul de Grand Șlem Australian Open.

- O tanara din comuna Tifesti care nu implinise inca 30 de ani, lucra la un super market si era mama a doi copii mici este in centrul unei imense tragedii intamplate in aceste zile. „Bucuria pe care mi-ai facut-o tu, ti-o fac si eu acum" spun surse ca erau ultimele cuvinte scrise pe un halucinant bilet…

- Interlopii din Iași sunt din nou in conflicte, de data aceasta totul fiind public pe rețelele de socializare. Deși oamenii legii pot ajunge ușor la aceste dovezi, unul dintre ei nu se lasa și amenința in direct, chiar cu moartea. Ion Gangal, unul dintre membrii lumii interlope din Iasi, a facut o transmisiune…

- Jandarmii din Arad spun ca s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat a adus injurii și expresii jignitoare, printr-un comentariu, la o postare facuta de o persoana juridica pe o rețea de socializare. Injuriile erau adresate atat autorului postarii, cat și subiecților prezentați in text.Jandarmii…

- Cea mai afectata din cauza divorțului Oanei Roman de Marius Elisei a fost fiica lor de doar 7 ani. Isabela a suferit atunci parinții ei s-au desparțit, insa acum este fericita ca și-au mai dat o șansa și s-au impacat. Vestea ca Oana Roman și Marius Elisei divorțeaza a surprins pe toata lumea, insa la…

- O noua lovitura pentru internauți! Cele mai folosite rețele de socializare, Facebook și Instagram, au cazut iar, la nivel global. S-au inregistrat din nou probleme tehnice in ceea ce privește serviciile platformelor controlate de compania lui Mark Zuckerberg. Iata care ar fi fost, de fapt, problema!

- Un medic din Galați le cere juriștilor Colegiului Medicilor sa intervina in cazul in care specialiștii din sanatate sunt calomniați pe rețelele de socializare. Medicul galațean Paul Ichim s-a declarat revoltat de un mesaj transmis pe rețelele de socializare in care cadrele medicale sunt acuzate…