Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a povestit pe pagina sa de Instagram ce se intampla de fapt pe data de 24 septembrie, atunci cand se zvonea ca s-ar casatorii cu Marius Elisei. Vedeta a ținut sa spuna cum stau lucrurile.

- Oana Roman și Marius Elisei s-au impacat la cinci luni de la divorț. Vedeta a dezvaluit acum adevaratul motiv pentru care ea și fostul soț au luat aceasta decizie, de a forma din nou un cuplu. Nu au ținut cont de gura lumii, au facut ce au simțit. „Foarte multa lume, inclusiv prieteni și familie ne…

- Oana Roman a facut o noua achiziție de care este mandra foc. Vedeta s-a laudat recent pe rețelele de socializare ca și-a cumparat o mașina noua. Oana a facut un InstaStory in care a explicat ca, inițial, a luat mașina pentru a o testa, dat i-a placut atat de tare, incat a decis sa o cumpere. ”In nebunia…

- Oana Roman, in varsta de 45 de ani, și Marius Elisei s-au casatorit in urma cu 7 ani, iar relația lor a fost greu incercata de-alungul timpului. In cele din urma, aceștia au divorțat și au o relație buna, de dragul fetiței lor, Isabela. Vedeta și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce…

- Oana Roman are probleme de sanatate? Aceasta este intrebarea la care s-au gandit miile de fani ce o urmaresc pe fosta soție a lui Marius Elisei pe rețelele de socializare. Chiar ea i-a pus pe admiratori pe ganduri, ingrijorandu-i printr-un mesaj controversat, postat pe Instagram, in care le spunea internauților…

- Oana Roman a primit recent un buchet de flori de la Marius Elisei și a marturisit ca a vorbit mai mult in urltima perioada cu fostul soț. Vedeta a clarificat care este situația intre ea și tatal copilului ei.