- Oana Roman este una dintre vedetele din Romania care au comentat pe seama scandalului de la Premiile Oscar. Momentul in care Will Smith a urcat pe scena și l-a lovit pe Chris Rock, pentru o gluma pe care a facut-o la adresa soției lui, a creat controverse in mediul online, iar parerile sunt imparțite.…

- Apariție șocanta! Soția lui Will Smith, Jada Pinkett-Smith a chelit complet. Actrița in varsta de 50 de ani a postat recent o inregistrare video in care a povestit de coșmarul prin care trece dupa ce a descoperit ca sufera de alopecie, noteaza click.ro. Jada Pinkett-Smith a povestit ca a gasit curajul…