- Senatorul PSD Marius Dunca critica faptul ca spre deosebire de alte municipii precum București și Iași, Brașovul nu poate deschide inca restaurantele. „De ce nu se deschid la interior restaurantele din Brașov? Deși de mai bine de o luna, rata de incidența COVID din municipiu este intr-o continua…

- Se pare ca mai puțin de jumatate dintre oamenii vindecați de COVID-19 mai au anticorpi dupa șase luni de la finalizarea infecției, potrivit unui studiu realizat de rețeaua privata de sanatate Regina Maria, citat de Mediafax . Studiul in cauza a fost pornit in august 2020, desfașurandu-se in București…

- Eveniment Perchezitii intr-un dosar de inșelaciune și evaziune fiscala/ Vizata, o firma care se ocupa de mentenanța extinctoarelor din spitale, școli și alte instituții publice aprilie 15, 2021 09:09 Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției…

- Pana la inceputul acestei saptamani au fost confirmate 676 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, din care 670 cu varianta britanica (B.1.1.7), patru cazuri cu varianta sud-africana (B.1.351) si doua cu varianta braziliana (P.1). Pana la data de 4 aprilie 2021, rata de confirmare…

- Senatorul PSD Marius Dunca i-a cerut public prefectului PNL Mihai Catalin Vasii, intr-o conferința de presa, ca primarul din Cristian, gasit incompatibil de ANI, sa fie demis. ”De ce nu este demis prin ordin de prefect primarul din Cristian, gasit incompatibil de ANI? Instanța a respins recursul edilului.…

- Ministerul Sanatatii a raportat trei cazuri de infectare cu noua tulpina SARS Cov 2 din Marea Britanie.Trei cazuri noi de infectare cu tulpina britanica au fost depistate in Romania. Cele trei persoane infectate sunt din Bucuresti, Cluj si Covasna, iar doua dintre ele nu au fost in Marea Britanie. Astfel,…

- Autoritațile anunța ca vor inființa 180 de noi cabinete pentru vaccinarea anti-Covid cu serul de la AstraZeneca, programata sa inceapa din 15 februarie. Cele mai multe vor fi in București (22), Cluj și Timiș (cate 10) și Iași (8). Cinci dintre ele vor funcționa in județul Bacau. Inscrierea pentru imunizarea…

- Militarii Bazei 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii, judetul Cluj, vor fi vizitati joi, 4 februarie, de insarcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, David Muniz, si de comandantul Escadrilei 31