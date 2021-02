Marius Dunca (PSD): Asistăm la parastasul industriei ospitalităţii din Braşov Senatorul Marius Dunca, presedintele PSD Brasov, sustine ca, in aceste zile, asistam la parastasul industriei ospitalitatii si ca actualii guvernanti au uitat de cei din domeniul HoReCa, dupa ce, ani de zile, acestia au platit taxe si impozite.



"Disperare! Protestele de astazi din toata tara ale industriei ospitalitatii ar trebui sa fie un semnal de alarma pentru Citu si ai lui. Asistam la parastasul industriei ospitalitatii din Brasov, totul, cu largul concurs al celor de la guvernare. De peste un an de zile, nu s-a facut nimic pentru a sprijini acest domeniu. Au existat, in schimb… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

