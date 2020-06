Marius Dunca, președinte PSD Brașov: Brașovul nu are conducători, busolă sau viziune pentru viitor! Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, lanseaza critici dure la adresa administrațiilor liberale care au condus județul și municipiul Brașov in ultimii 30 de ani. Acesta ii acuza pe liberali ca, din cauza incompetenței și a stilului de management falimentar al administrației PNL din 1995 și pana astazi , Brașovul a ramas blocat in timp. Mai mult, potrivit senatorului social-democrat, administrația publica sub conducerea PNL și-a mascat eșecurile din ultimii 25 de ani afirmand ca nu a fost susținuta de Guvern, oricare ar fi fost el. „Brașovul a ajuns astazi un județ blocat de incompetența PNL-ista.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, susține ca anunțul președintelui Iohannis legat de prelungirea starii de alerta e o incercare de a masca incompetența guvernului liberal care nu a reușit nici pana acum sa prezinte masuri concrete de relansare economica și de susținere a firmelor romanești,…

- Federatia Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT) a propus autoritatilor planul strategic "Reconectam Romania", luand in considerare situatia generata de pandemia de coronavirus si efectele acesteia asupra calatoriilor si turismului intern si international, iar in acest sens vor fi…

- Federatia Romana de Polo a decis, marti, incheierea campionatelor nationale de seniori cu clasamentele de la momentul intreruperii din cauza pandemiei de coronavirus, CSA Steaua castigand titlul la masculin, iar la feminin fiind declarate doua campioane, CSA Steaua si CS Rapid.”Au fost discutii aprinse,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a precizat joi, intr-o postare pe Facebook, ca raspunsurile oferite aseara oamenilor care i-au adresat intrebari pe Facebook au fost scoase din context, iar mesajul i-a fost trunchiat, el subliniind ca eliminarea restricțiilor de parasire a localitații incepand cu…

- In Romania exista 32 de centre de testare pentru coronavirus amplasate in 14 județe și in București. Dintre cele 32 de centre, șapte sunt private. La acestea se adauga inca patru centre de testare, dar care nu au prelucrat pana acum nicio proba. Informațiile apar intr-un document al Institutului Național…

- Senatorul și Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, susține ca pe langa masurile sociale, luate cu jumatate de gura de actualul Guvern, statul trebuie sa ia masuri concrete care sa nu paralizeze economic țara și sa protejeze cetațenii. “Am urmarit cu mare atenție restricțiile sociale anunțate de actualul…

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, a dezvaluit faptul ca inspectorul general de la IȘJ Brașov, Ariana Bucur, a fost inlocuita in funcție cu prof. Ovidiu-Florin Tripșa. „Este inadmisibil ca in situații de criza cum este cea pe care o traversam, in timpul Starii de Urgența, unii oameni sa…

- Traficul și poluarea aerului sunt printre principalele probleme cu care se confrunta cele mai mari orașe ale lumii. Autoritațile locale incearca sa ii faca pe oameni sa aleaga transportul in comun, restricționeaza accesul autoturismelor in centrul orașelor și cresc plațile pentru parcare. O percepție…