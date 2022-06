Marius Dunca: ”Brașovul poate redeveni un motor important al economiei naționale!” Previziuni optimiste legate de evoluția economica a județului Brașov. Senatorul PSD Marius Dunca considera ca Brasovul are șanse mari sa redevina un motor important al economiei naționale. ”Potrivit INS, țara noastra a inregistrat in primul trimestru din anul 2022 o creștere economica. De 6.5% fața de perioada similara din anul 2021. Statisticile au aratat ca in ultimii ani domeniul construcțiilor a jucat un rol important in dezvoltarea economica a Romaniei. Conform Eurostat, țara noastra a avut, in primul trimestru al acestui an, a treia cea mai mare crestere in acesta industrie (+9,5%). Dupa… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

