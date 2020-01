Marius Daniel Sisu, numit seful Agentiei Medicamentului cu toate ca a picat admiterea la Farmacie, a fost demis de Victor Costache

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia privind demiterea lui Marius Daniel Șișu a fost luata miercuri de ministrul Sanatații, Victor Costache, iar Ordinul de demitere a fost semnat joi. Marius Daniel Șișu a fost numit la conducerea Agenției Naționale a Medicamentului in februarie 2019, dupa ce instituția fusese condusa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca directorul Spitalului Floreasca nu trebuie sa creada "ca a scapat de orice raspundere" daca Mircea beuran, șeful Secției de Chirurgie, a fost demis, transmite Hotnews.Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca directorul Spitalului Floreasca nu trebuie sa creada…

- Cariera politica a fostului Ministru al Sanatații, incepe undeva in anul 2004, cțnd a fost ales pentru prima data in Parlamentul Romaniei, din partea PSD, și a avut o variata activitate parlamentara in comitete și comiții. La baza este doctor stomatolog, terminand in 2004 Facultatea de Stomatologie…

- Ludovic Orban continua execuțiile in instituțiile care au la conducere oameni instalați de PSD! Ultimul ”cap taiat” de Orban este Horia Constantinescu. Acesta a fost demis de la sefia ANPC, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban publicata, deja, in Monitorul OficialMirela Irina…

- In dezbaterile din Parlamentul European care au avut loc, astazi, cu cele cinci agenții europene din aria de competența a Comisiei, Cristian Bușoi a declarat ca este onorat sa primesca aceasta responsabilitate. "Agenția Europeana a Medicamentului este unul dintre proiectele de succes ale UE…

- ”Sunt onorat pentru numirea mea ca responsabil al Comisiei de Mediu si Sanatate din Parlamentul European pentru relația cu Agenția Europeana a Medicamentului, a scris Bușoi intr-o postare Facebook. Agenția Europeana a Medicamentului este unul dintre proiectele de succes ale UE și a asigurat…

- In concursul pentru functiile de presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului organizat de Ministerul Sanatatii, nu a fost trecuta, in conditiile de inscriere la concurs, conditia ca aspirantii la aceste functii sa fie absolventi ai Facultatii de Farmacie.