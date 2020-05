Stiri pe aceeasi tema

- A ucis cu sange rece șase oameni și a primit o condamnare la 99 de ani de inchisoare. A ieșit ina dupa 22 de ani, pentru buna purtare. E decizia justiției din Romania, justiție a carei imparțialitate e aparata an de an cu proteste de strada. In SUA, un astfel de criminal ar fi fost condamnat pe viața,…

- Marius Csampar a fost eliberat dupa 22 de ani pentru buna purtare. Acesta a facut o cerere de liberare condiționata in urma cu cateva zile. Cel cunoscut drept "vanatorul de oameni" s-a aflat la a treia analiza a comisiei, fiind recompensat de 20 ori cu suplimentarea drepturilor și de 16 ori cu ridicarea…

- Informații de ultima ora de la Poliția de Frontiera, dupa incidentul grav in care opt oameni au murit in Dunare, in timp ce incercau sa treaca granița ilegal. Un cetatean sarb a fost retinut pentru 24 de ore de politistii de frontiera din Mehedinti dupa ce 7 oameni pe care voia sa-i aduca in Romania…

- Pana astazi, 11 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.990 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 523 de noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 758…

- Intr-un moment in care incertitudinea e singurul ”reper”, Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision, are speranța ca lucrurile se vor rezolva pana in luna mai și se va bucura de succes in marea finala. Cine este de fapt Roxen și cum arata viața ei din spatele scenei, ne spune chiar tanara de 20 de…