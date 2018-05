Stiri pe aceeasi tema

- ACS Poli Timișoara a anunțat astazi desparțirea de cel mai varstnic component din ultimele sezoane. Marius Croitoru (37 de ani) nu mai face parte din lotul pe care se bazeaza banațenii pentru finalul sezonului. Mijlocașul veteran nu a mai prins niciun minut de joc de cand formația banațeana a fost preluata…

- Jucatorii imprumutați de FCSB la FC Botoșani, Vlad Achim și Catalin Golofca, nici nu concep sa nu caștige in meciul cu Dinamo din runda aIX-a din play-out-ul ligii I. Mijlocașul FC Botoșani, Vlad Achim, crede in victorie in meciul cu Dinamo. „Un meci echilibrat cum a fost și primul meci din play-out…

- FC Voluntari, aflata la primul sau meci oficial cu Adrian Mutu in rolul de antrenor principal, s-a impus gratie golului marcat in debutul primei reprize de Adrian Balan, la prima actiune ofensiva a oaspetilor (2).In urma acestui rezultat, cele doua formatii au facut rocada in clasamentul…

- Infrangerea cu FC Botoșani, 0-1, i-a fost fatala lui Leo Grozavu, care a fost dat afara din funcția de antrenor principal al lui ACS Poli Timișoara. Locul lui Grozavu va fi luat de Adrian Neaga (38 de ani), directorul sportiv al echipei, care va bifa astfel prima experiența ca antrenor pe prima scena…

- FC VOLUNTARI-DINAMO 0-2. Golurile au fost marcate de Daniel Popa '22, '46, Balaur '32 (autogol) si Katsikas '39 pentru Dinamo, respectiv Voicu '76 si Balaur '84 pentru FC Voluntari. 0-1: Daniel Popa a deschis scorul dupa ce a interceptat o minge pe care Achim a vrut sa o trimita propriului…

- In minutul 84, arbitrul Marcel Barsan a dictat penalti dupa o interventie a portarului Miodrag Mitrovici (CSU Craiova) asupra lui Daniel Benzar. Dupa ce s-a consultat cu asistentul Marius Marica, care i-a atras atentia ca portarul a atins mingea, centralul a revenit asupra deciziei. Jucatorii…