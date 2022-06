Stiri pe aceeasi tema

- Iar a venit, iar a plecat repede! Clubul FCU Craiova a anunțat pe pagina oficiala de socializare ca nu a ajuns la un acord cu Nicolo Napoli, pentru ca antrenorul sa ramana la formația lui Mititelu. In ciuda faptului ca acesta a pus umarul serios la salvarea echipei de la retrogradare, Adrian Mititelu…

- FC Botoșani și Marius Croitoru (41 de ani), cel mai longeviv antrenor din Liga 1, s-au desparțit astazi dupa 3 ani de colaborare. La final, patronul clubului, Valeriu Iftime, i-a cerut sfatul cu privire la inlocuitorul potrivit. Dupa primele declarații pe care le-a facut pentru GSP.ro, Marius Croitoru…

- Alberto Boțoghina vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la ora 09:01. Invitat este fostul fundaș lateral al celor de la FC Botoșani, Florin Acsinte, in prezent preparator fizic pentru trupa pregatita de Marius Croitoru. Fotbalistul cu peste 200 de meciuri pentru Botoșani vorbește…

- Marius Croitoru (41 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a comentat succesul cu FCU Craiova, 2-1, care i-a urcat pe moldoveni pe locul 2 in play-out. „Ai emoții și cand joci 11 contra 11 cu Craiova, este o echipa buna, cu jucatori valoroși. In sezonul regulat ne-au luat 4 puncte, nu am putut caștiga…

- Sahistul iesean George Stoleriu (SC Politahnica) a castigat la Timisoara titlurile nationale universitare la sah rapid si blitz. In varsta de 20 de ani, George a dominat autoritat cele doua campionate, reusind la sah rapid 6,5 puncte din sapte posibile, iar la blitz opt puncte in cele noua runde.…