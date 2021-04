Stiri pe aceeasi tema

- Ca si in tur, victoria echipei din Moldova a fost adusa de Hamidou Keyta, fost jucator al FC Viitorul.FC Viitorul a sustinut astazi meciul din etapa a 29 a a Ligii 1, intalnind in deplasare FC Botosani.Victoria i a revenit formatiei gazda, scor 1 0 0 0 , golul fiind marcat de Hamidou Keyta in minutul…

- Viitorul a aratat catastrofal in meciul cu Astra, avand cifre chiar și sub cele din partidele cu FCSB și Dinamo, invocate de Hagi atunci cand l-a demis pe Ruben de la Barrera, insa spaniolul il bate la toate capitolele pe actualul tehnician de la Ovidiu. Hagi l-a adus ca pe un adevarat salvator pe Mircea…

- FC Hermannstadt și Chindia Târgoviște au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, luni, în etapa a 19-a din Liga 1. În urma acestui rezultat, formația pregatita de Liviu Ciobotariu ocupa locul 14 (17 puncte), în timp ce echipa antrenata de Emil Sandoi se afla pe locul…

- Gigi Becali (62 de ani) e unicul patron care alege singur achizițiile, restul cluburilor cauta sa se organizeze cat de bine pot ca sa gaseasca cei mai buni fotbaliști. Craiova și FC Voluntari au departamente de scouting, Marius Croitoru de la Botoșani vede zeci de meciuri inainte sa oferteze pe cineva.…

- Fundașul craiovean Valerica Gaman, in prezent legitimat la Astra Giurgiu, a afirmat ca dupa meciul cu Universitatea ca este bun punctul obținut, dar ca se putea bifa și o victorie. „Imi pare rau ca nu am caștigat! Daca intram cu 1-0 la pauza cred ca ne impuneam. A fost un moment de neatenție și se intampla…

- Denis Haruț (21 de ani), viitorul fundaș al celor de la FCSB, a avut multe obstacole in cariera. Marius Croitoru (40 de ani) a povestit cele mai dificile momente. Gigi Becali și Valeriu Iftime au cazut de acord in privința mutarii lui Denis Haruț. FCSB va plati suma de 700.000 de euro, iar FC Botoșani…