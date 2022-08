Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova a pierdut, scor 0-1, in fața Petrolului, in ciuda faptului ca a controlat tot meciului și a irosit ocazii mari de gol. Tehnicianul oltenilor, Marius Croitoru, nervos, a inceput sa loveasca cu pumnul in ce i-a ieșit in cale. La flash-interviu a criticat modul cum s-au prezentat „lupii galbeni“…

- Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, da asigurari ca ii va oferi credit nelimitat tehnicianului Marius Croitoru, despre care spune ca „l-a cucerit”. Finanțatorul alb-albaștrilor a trasat cateva concluzii la finalul partidei cu Petrolul Ploiești, pierduta cu 0-1. „Nu e prima infrangere a noastra…

- FCU Craiova va disputa vineri, de la ora 21.00, la Tg. Jiu, partida cu Petrolul Ploiesti, din cadrul etapei a 6-a din Superliga. Inaintea acestei dispute, cele doua formatii sunt vecine de clasament, cu cate sapte puncte acumulate. In cadrul unei conferinte de presa, antrenorul formatiei din Craiova,…

- Antrenorul echipei FCU Craiova 1948, Marius Croitoru, este de parere ca jucatorii sai au dominat meciul cu CS Universitatea Craiova, iar infrangerea nu reflecta realitatea din teren. ”La cald, prima impresie e ca a fost un meci frumos, un spectacol in tribune și pe teren. Cred ca rezultatul e nemeritat,…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, s-a declarat multumit de prestatia elevilor sai in repriza a doua a meciului cu FC U Craiova 1948. ”O prima repriza nu foarte buna. Nu am reușit sa ne inchidem foarte bine. Am avut momente cand ne-am dus in pressing, dar am avut probleme la contraatacurile lor, la Bauza,…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…

- CFR Cluj a pierdut Supercupa Romaniei in fața echipei Sepsi. Antrenorul campioanei en-titre, Dan Petrescu, s-a aratat nemulțumit de greșelile elevilor sai. ”Inainte de meci am spus ca finalele nu se joaca, se caștiga. Noi am jucat mai bine, dar am pierdut. Practic, ne-am batut singuri. La pauza, trebuia…