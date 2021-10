Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat luni seara ca este jenant ce s-a intamplat la meciul cu Academica Clinceni, scor 1-1, el vorbind despre greseli de arbitraj, in special despre faptul ca adversarii au inscris cu mana. “E penibil, jenant ce s-a intamplat in seara…

- Etapa a 10-a din Liga 1 debuteaza azi, cu meciul Rapid – Voluntari. Epilogul rundei este programat luni seara, intre CS U Craiova și Dinamo. Toate meciurile sunt tranmise in direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look TV. Programul etapei a 10-a Ligii 1: Vineri, 24 septembrie Rapid – FC Voluntari 0-1…

- Sepsi OSK și FC Botoșani au remizat, scor 1-1 in etapa 7 a Ligii 1. La finalul partidei, antrenorul moldovenilor, Marius Croitoru a vorbit despre eroarea lui Dawa din finalul partidei, care i-a costat victoria echipei sale. Totul despre Sepsi - FC Botoșani, AICI! „Echipa mea a facut un meci slab, urat,…

- Federația Româna de Fotbal a facut luni precizari cu privire la patru cluburi din Liga 1 (Rapid București, FC Botoșani, FC Argeș și Academica Clinceni) ale caror antrenori pricipali nu dețin licențele necesare rolului. Școala Federala de Antrenori a sesizat Comisia de Disciplina si Etica privind…

- Dinamo și Academica Clinceni se intalnesc luni, de la ora 21:30, in etapa cu numarul 3 a Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Rezultatele complete ale etapei cu numarul 3 din Liga 1 Dinamo - Academica Clinceni,…

- FC Botoșani și FCSB deschid astazi noul sezon al Ligii 1. Partida din Moldova e prima pe care trupa lui Marius Croitoru o disputa cu spectatori dupa mai bine de un an și jumatate. Iar meciul contra FCSB-ului, una dintre cele mai iubite și populare formații din Liga 1, a nascut un interes semnificativ…