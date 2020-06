Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Gaz Metan Medias a anuntat, marti, pe site-ul sau oficial, ca va comercializa bilete virtuale in valoare de 5 lei la partida de pe teren propriu FC Botosani, din cadrul etapei a 5-a a play-off-ului Ligii I. "Gaz Metan joaca din nou pe teren propriu dupa 109 zile de la…

- Dusan Uhrin (52 de ani) vrea neaparat sa plece neinvins din confruntarea FCSB - Gaz Metan de maine seara, in condițiile in care ca antrenor al „cainilor" a obținut 4 puncte din 6 cu roș-albaștri in Derby de Romania. FCSB - Gaz Metan Mediaș se joaca duminica, 21 iunie, de la ora 20:00, in etapa #4 din…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul FCSB, a declarat ca extrema dreapta Adi Popa (31 de ani), jucatorul bagat in șomaj tehnic pe perioada starii de urgența din Romania, va reveni la echipa. FCSB - Gaz Metan Mediaș se joaca duminica, 21 iunie, de la ora 20:00, in etapa #4 din play-off-ul Ligii 1. Meciul…

- Nicolae Dica (40 de ani), fostul antrenor de la FCSB, in prezent secundul naționalei Romaniei, a comentat numarul ridicat de accidentari din lotul roș-albaștrilor. FCSB - Gaz Metan Mediaș se joaca duminica, 21 iunie, de la ora 20:00, in etapa #4 din play-off-ul Ligii 1. Meciul poate fi urmarit in format…

- Dupa o pauza de trei luni de zile din cauza pandemiei de coronavirus, Liga 1 a repornit la drum, iar prima etapa ne aduce derbiul dintre CFR Cluj și FCSB. Se dueleaza primele doua clasate, formații desparțite în clasament de patru puncte. Meciul din Gruia va fi în direct pe Digisport, Telekom…

- Transferate in mediul online, datorita pandemiei COVID 19, intrecerile sahiste se desfasoara cu regularitate si in aceasta perioada. Pe langa numeroase turnee individuale, sunt programate si meciuri internationale pe echipe, intr-unul dintre acestea Romania intalnind sambata Italia pe platforma Playchess.com.…